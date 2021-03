S4 Capital plc : Techniquement solide 22/03/2021 | 10:51 Tommy Douziech 22/03/2021 | 10:51 achat En cours

Cours d'entrée : 470.85GBX | Objectif : 549GBX | Stop : 439GBX | Potentiel : 16.6% La tendance de fond est haussière pour S4 Capital plc et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 549 GBX. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 323 GBX.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 536 GBX. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 6.71 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 426.02 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Sous-secteur Publicité et marketing Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. S4 CAPITAL PLC -4.40% 3 316 OMNICOM GROUP INC. 22.54% 16 483 WPP PLC 16.95% 15 258 PUBLICIS GROUPE SA 23.41% 14 511 AUTOHOME INC. 1.37% 11 821 WEIBO CORPORATION 27.54% 11 522 THE INTERPUBLIC GROUP OF CO.. 25.81% 11 431 CYBERAGENT, INC. 4.64% 7 776 HAKUHODO DY HOLDINGS INC 39.86% 6 628 JCDECAUX SA 10.14% 5 209 ADVANTAGE SOLUTIONS INC. -18.00% 3 207

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2020 368 M 509 M 427 M Résultat net 2020 3,35 M 4,63 M 3,89 M Tréso. nette 2020 58,7 M 81,2 M 68,1 M PER 2020 426x Rendement 2020 - Capitalisation 2 525 M 3 503 M 2 930 M VE / CA 2020 6,71x VE / CA 2021 4,25x Nbr Employés 2 644 Flottant 65,3% Prochain événement sur S4 CAPITAL PLC 25/03/21 Année 2020 Présentation des résultats - UK Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 587,78 GBX Dernier Cours de Cloture 478,00 GBX Ecart / Objectif Haut 46,4% Ecart / Objectif Moyen 23,0% Ecart / Objectif Bas -0,63% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Peter Rademaker Chief Financial Officer & Executive Director Martin Stuart Sorrell Executive Chairman Rupert Roderick Faure Walker Senior Independent Non-Executive Director Paul David Roy Independent Non-Executive Director Susan Rachel Prevezer Independent Non-Executive Director