S4 Capital PLC est une agence de publicité basée au Royaume-Uni, qui fournit des services de publicité et de marketing numériques. La société produit des campagnes numériques, des films, du contenu créatif, des plateformes et du commerce électronique pour des marques locales et internationales et fournit des solutions programmatiques aux spécialistes du marketing et aux agences. La société a trois secteurs d'activité : First-Party Data, Content et Programmatic. La pratique de contenu consiste en des projets à court terme, de un à six mois, avec une tarification fixe et des projets à plus long terme avec des prix qui sont principalement basés sur le temps réel passé. La pratique programmatique comprend des services complets de gestion de campagne, d'analyse, de production créative et de diffusion publicitaire, d'intégration et de transition de plateformes et de systèmes, ainsi que de formation et d'éducation.

Secteur Publicité et marketing