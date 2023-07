(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Canadian Overseas Petroleum Ltd, en hausse de 19% à 2,03 pence, fourchette de 12 mois 1,42-20,50 pence. L'explorateur et développeur de pétrole et de gaz axé sur le Canada et les États-Unis déclare que sa filiale à 100 %, COPL American Inc, a signé une lettre d'intention non contraignante pour une coentreprise avec une "société d'énergie établie" non nommée afin de développer ses réserves et ressources pétrolières sur son projet Cole Creek dans les comtés de Converse et de Natrona dans l'État américain du Wyoming. Arthur Millholland, PDG, déclare : "Nous travaillons sur ce projet depuis un certain temps. Nous avons d'abord identifié le potentiel de Cole Creek avant l'achèvement de l'acquisition d'Atomic en mars 2021. Notre acquisition des actifs complémentaires de Cuda en juillet 2022 a donné à notre société le contrôle total du projet Cole Creek. Cette lettre d'intention est la première étape d'un processus entamé en octobre de l'année dernière après l'acquisition de Cuda. La société qui a conclu la lettre d'intention avec nous est le meilleur partenaire que nous pouvions avoir parmi ceux que nous avions envisagés".

Technology Minerals PLC, en hausse de 7,5% à 2,15 pence, fourchette de 12 mois 0,85-2,80 pence. Signale que son entreprise de recyclage de batteries, Recyclus Group Ltd, détenue à 48%, continue de progresser dans la phase de mise en service de la première installation industrielle de recyclage de batteries lithium-ion au Royaume-Uni, à Wolverhampton, en Angleterre. La phase de mise en service se déroule comme prévu, l'usine augmentant régulièrement ses heures de fonctionnement pour passer à une exploitation continue. L'installation a également passé avec succès les inspections menées par tous les organismes compétents, ce qui garantit la poursuite ininterrompue des opérations sans aucun retard. L'usine est autorisée à traiter jusqu'à 22 000 tonnes de batteries Li-ion par an et Recyclus s'attend à ce que 8 300 tonnes soient traitées dès la première année. Technology Minerals est une société basée à Londres qui cherche à créer une économie circulaire pour les métaux des batteries au sein d'un même groupe.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

S4 Capital PLC, baisse de 18% à 113,60 pence, fourchette de 12 mois 101,75-249,00 pence. S4 Capital PLC déclare que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a été inférieur au budget, reflétant des conditions macroéconomiques "difficiles" et des clients qui restent "prudents" et "très concentrés sur le court terme". En conséquence, le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge Ebitda opérationnelle de l'agence de publicité sont également inférieurs au budget, mais montrent des "progrès" par rapport à l'année précédente. S4 vise désormais une croissance annuelle du chiffre d'affaires net à périmètre constant comprise entre 2 % et 4 %, contre 6 % à 10 % précédemment, et une marge d'Ebitda opérationnelle comprise entre 14,5 % et 15,5 %, contre 15 % à 16 % précédemment.

Castillo Copper Ltd, baisse de 16% à 0,40 pence, fourchette de 12 mois 0,38-1,55 pence. L'entreprise australienne spécialisée dans l'exploration des métaux de base revient sur une annonce antérieure concernant l'étude préliminaire d'optimisation de la fosse du gisement Big One. Cette annonce indiquait que l'étude d'optimisation avait permis de dégager une valeur actuelle nette de 28 millions de dollars australiens (environ 14,7 millions de livres sterling) pour le gisement, qui fait partie du projet de cuivre NWQ. Retrait de l'annonce à la suite de discussions avec l'Australian Securities Exchange, qui a déclaré que l'information n'était pas conforme aux règles de cotation de l'ASX, étant donné que la société avait basé ses objectifs de production dans l'annonce sur une ressource présumée.

