S4Capital plc est une société britannique de publicité numérique, de marketing et de services technologiques. La société opère à travers trois segments : Contenu, Données et médias numériques, et Services technologiques. Le segment Contenu propose du contenu créatif, des campagnes et des actifs à l'échelle mondiale pour les médias payés, sociaux et gagnés, des plateformes et applications numériques aux activations de marque qui sont axées sur la conversion des consommateurs à tous les points de contact possibles. Le segment Data&Digital Media propose des services complets de gestion de campagne, d'analyse, de production créative et de diffusion publicitaire, d'intégration et de transition de plateformes et de systèmes, ainsi que de formation et d'éducation. Le segment des services technologiques est engagé dans les services de transformation numérique en fournissant des services de conception, d'ingénierie et de livraison de produits numériques avancés. Le marché géographique de l'entreprise comprend les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), ainsi que l'Asie-Pacifique.

Secteur Publicité et marketing