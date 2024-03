(Alliance News) - S4 Capital PLC a prédit mercredi une année difficile après que les dépenses réduites des clients aient fait chuter les revenus et les facturations en 2023.

Les actions de S4 Capital, la société de publicité numérique, de marketing et de services technologiques basée à Londres, ont chuté de 8,0 % à 40,98 pence à Londres mercredi matin.

"Les conditions macroéconomiques difficiles et la prudence des clients devraient persister, malgré la perspective de taux d'intérêt plus bas", a déclaré S4 Capital.

En 2024, S4 Capital a déclaré qu'elle visait un revenu net à périmètre constant en baisse par rapport à l'année précédente, avec un niveau global de bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement largement similaire à celui de 2023, en raison des réductions de coûts réalisées au cours de l'année précédente.

La société a noté que les comparaisons avec 2023 seront difficiles au premier semestre, mais plus faciles au second semestre.

Jessica Pok, analyste chez Peel Hunt, a déclaré que les perspectives étaient "décevantes et qu'il n'y avait pas de signes avant-coureurs à court terme. Ces perspectives contrastent avec celles des entreprises comparables, qui sont légèrement plus optimistes.

Les perspectives négatives sont apparues alors que S4 Capital a publié des résultats pour 2023 qui, selon elle, étaient conformes aux attentes révisées.

La perte avant impôts en 2023 a été de 13,9 millions de livres sterling, contre 159,7 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 28 %, passant de 114,1 millions de livres sterling à 82,0 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a baissé de 5,4 % à 1,01 milliard de livres sterling, contre 1,07 milliard de livres sterling, ou de 7,8 % à périmètre constant. Les facturations ont baissé de 1,1 % à 1,87 milliard de livres sterling, contre 1,89 milliard de livres sterling.

S4 Capital a déclaré que cela reflétait principalement des conditions macroéconomiques difficiles par rapport à 2022.

Il reflète également les dépenses prudentes des clients, en particulier ceux du secteur de la technologie, les relations avec les clients plus petits et les clients régionaux et locaux, ainsi qu'une année difficile pour les nouvelles affaires et une hausse saisonnière plus faible au quatrième trimestre.

Le président exécutif Martin Sorrell a déclaré : "Nous avons connu une année 2023 difficile, reflétant des conditions macroéconomiques mondiales difficiles, des craintes de récession et des taux d'intérêt élevés. Cela s'est traduit par la prudence des clients à s'engager et des cycles de vente prolongés, en particulier pour les grands projets, une année difficile pour les nouvelles affaires, ainsi que des réductions de dépenses de certaines relations avec des clients régionaux et plus petits. "

En 2024, S4 Capital dit s'attendre à ce que Content affiche une amélioration de la rentabilité et que Data&Digital Media affiche une performance du chiffre d'affaires et du résultat similaire à celle de l'année précédente, avec une certaine amélioration de la marge.

Les perspectives pour les services technologiques sont plus "difficiles et devraient être plus faibles, suite à une réduction de l'activité avec certains clients clés."

À moyen et long terme, S4 Capital continue de s'attendre à une croissance supérieure à celle des marchés et à un retour des marges d'Ebitda opérationnelles à des niveaux historiques d'environ 20 %.

La semaine dernière, les actions de S4 Capital ont augmenté à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel S4 Capital avait rejeté une offre d'achat d'une autre agence, Stagwell, qui évaluait la société à environ 700 millions de dollars l'année dernière.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

