(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce lundi, à la suite d'un rallye technologique sur les marchés boursiers de New York, qui a conduit le S&P 500 à un record historique.

La Réserve fédérale américaine est entrée dans sa période de "blackout" avant la décision de politique monétaire de mercredi prochain, ce qui signifie que le marché n'entendra aucun des responsables de la banque centrale.

Par conséquent, une attention particulière sera accordée aux données économiques clés des États-Unis, y compris les chiffres du produit intérieur brut du quatrième trimestre jeudi, ainsi que les dépenses de consommation personnelle de base vendredi.

"Les données économiques américaines solides ont tempéré l'attente d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed en mars. Mais on s'attend toujours à ce que la Fed réduise ses taux en mai, si elle ne le fait pas en mars", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les bénéfices des entreprises américaines seront également pris en compte, notamment ceux de Netflix mardi et de Tesla mercredi.

D'autres événements clés seront la décision de politique monétaire de la Banque du Japon, mardi, et l'appel de taux de la Banque centrale européenne, jeudi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 26,4 points, soit 0,4 %, à 7 488,33

----------

Hang Seng : en baisse de 2,4% à 14 934,63

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,6% à 36 546,95

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,8% à 7 476,60

----------

DJIA : clôture en hausse de 395,19 points, 1,1%, à 37 863,80

S&P 500 : clôture en hausse de 1,2% à 4 839,81

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,7% à 15 310,97

----------

EUR : en hausse à 1,0902 USD (1,0884 USD)

GBP : hausse à 1,2709 USD (1,2669 USD)

USD : baisse à 148,07 JPY (148,18 JPY)

Or : en baisse à 2 020,39 USD l'once (2 035,35 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 78,23 USD le baril (79,06 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Aucune annonce majeure n'est prévue dans le calendrier économique de lundi.

----------

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se prépare à une bataille avec la Chambre des Lords au sujet de son plan controversé d'expulsion du Rwanda. Le premier test aura lieu lundi, lors d'un débat sur une motion visant à retarder le traité sur le Rwanda. De nombreux pairs ont déjà exprimé leur profond malaise au sujet du projet de renvoi de certains demandeurs d'asile dans un vol aller simple vers le pays d'Afrique de l'Est. Mais le Premier ministre a exhorté la Chambre haute à ne pas bloquer la "volonté du peuple". Le débat de lundi portera sur un rapport de la commission des accords internationaux des Lords qui recommande au Parlement de ne pas ratifier le traité sur le Rwanda tant que les ministres n'auront pas démontré que le pays est sûr.

----------

Selon une analyse, le propriétaire moyen en Angleterre et au Pays de Galles qui a vendu son bien l'année dernière a gagné environ 100 000 livres sterling de plus que le montant qu'il avait payé à l'origine pour sa propriété. L'agence immobilière Hamptons, qui a mené l'étude, s'est intéressée aux propriétaires qui vendront en 2023 et qui ont acheté leur logement au cours des 20 dernières années. L'étude a révélé que ceux qui avaient acheté une propriété au cours de cette période et l'avaient revendue l'année dernière l'avaient vendue en moyenne 102 650 GBP de plus qu'ils ne l'avaient payée. Ce chiffre est en baisse par rapport au bénéfice brut record de 112 930 GBP enregistré en 2022, selon l'étude qui s'est appuyée sur les données du cadastre. En pourcentage, le vendeur moyen en Angleterre et au Pays de Galles a réalisé l'année dernière un gain de 48 %, contre 54 % en 2022. La diminution des gains moyens est en partie due à la légère baisse des prix de l'immobilier l'année dernière, mais aussi au fait que davantage de ménages ont déménagé plus tôt, selon les chercheurs.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Barclays réduit Sage Group à 'underweight' (equal weight) - objectif de prix 985 (1 050) pence

----------

Morgan Stanley relève l'objectif de Berkeley à 4 516 (3 920) pence - 'underweight' (sous pondération)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Endeavour Mining a fait le point sur ses résultats du quatrième trimestre et de l'année entière. Le mineur d'or, avec des opérations en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso, prévoit une production totale de 1,1 million d'onces pour l'année 2023, en baisse de 8% par rapport à 2022. Avec des coûts de maintien d'environ 964 USD par once, la société a déclaré que cela créerait un rendement pour les actionnaires de 266 millions USD et équivaudrait à un investissement de croissance de 542 millions USD. La production du quatrième trimestre s'est élevée à 280 000 onces, stable par rapport au troisième trimestre, mais en baisse par rapport aux 294 000 onces de l'année précédente. Endeavour s'attend à ce que la production augmente jusqu'à 18% en 2024, grâce à plusieurs démarrages de projets prévus au deuxième trimestre. Les coûts de maintien tout compris devraient rester faibles, entre 955 USD et 1 0,35 USD par once.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

HgCapital Trust a déclaré que son gestionnaire Hg a accepté la réalisation complète de son actionnariat dans Argus Media, un fournisseur de renseignements sur les marchés mondiaux de l'énergie et des matières premières. L'opération valorise la participation de HgCapital dans Argus à environ 52 millions de livres sterling, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à la valeur comptable pro forma de l'actif à la fin du mois de septembre. La transaction devrait être finalisée le mois prochain, sous réserve des autorisations réglementaires.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

L'agence de publicité londonienne S4 Capital a déclaré que ses résultats du quatrième trimestre étaient conformes à ses attentes formulées en novembre. En conséquence, elle s'attend désormais à une baisse du chiffre d'affaires net à périmètre constant d'environ 4% pour l'ensemble de l'année 2023, et à une marge d'Ebitda opérationnelle de l'ordre de 10-11% - la marge a été améliorée au second semestre grâce à des réductions de coûts "significatives". "Après quatre années de très forte croissance, 2023 a été une année difficile, impactée par des conditions macroéconomiques volatiles et, par conséquent, des dépenses prudentes de la part des clients, en particulier ceux du secteur technologique et des missions plus petites basées sur des projets. Nos relations avec les clients restent solides et nous avons également géré les coûts de manière rigoureuse", a déclaré Martin Sorrell, président exécutif du conseil d'administration. "Bien qu'il soit encore tôt dans l'année, nous ne prévoyons pas d'amélioration macroéconomique pour 2024, et la prudence des clients en matière de dépenses de marketing devrait persister, même si elle n'atteindra pas le niveau de l'année dernière..."

----------

Concepteur et constructeur de solutions logicielles intelligentes, SmartSpace Software a déclaré avoir reçu une proposition indicative non contraignante pour une éventuelle offre en espèces de la part de Sign In Solutions, une société majoritairement détenue et contrôlée par des fonds gérés ou conseillés par PSG Equity. Le prix de 90 pence par action est un prix que le conseil d'administration de SmartSpace serait "enclin à recommander à l'unanimité aux actionnaires d'accepter". Il représente une prime de 32 % par rapport au cours de clôture de vendredi, qui était de 67,98 pence. "L'offre éventuelle est soumise à la satisfaction ou à la renonciation d'un certain nombre de conditions préalables habituelles, y compris l'achèvement satisfaisant de la diligence raisonnable. Les discussions entre les parties progressent, mais il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite, même si les conditions préalables sont satisfaites ou levées", a indiqué la société. Sign In a maintenant jusqu'au 19 février pour annoncer son intention ferme de faire une offre ou pour annoncer qu'il n'a pas l'intention de faire une offre.

----------

La société de biotechnologie aquacole Benchmark Holdings a déclaré qu'elle entreprenait un examen formel de ses options stratégiques, qui pourraient inclure la vente de la société dans son ensemble, ou d'une ou plusieurs de ses unités commerciales. L'entreprise estime que le cours actuel de son action "sous-évalue sensiblement" ses activités et ses perspectives à long terme. Cela "peut être dû, au moins en partie, à la nature étroite et illiquide de ses actions ordinaires", estime-t-elle. L'examen formel permettra de déterminer s'il existe des soumissionnaires potentiels susceptibles d'offrir une valeur de l'entreprise ou de ses actifs que le conseil d'administration considère comme "attrayante" par rapport à la valeur intrinsèque qu'il estime être la sienne. L'entreprise n'est actuellement en discussion avec aucun acheteur potentiel.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.