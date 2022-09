SA Metalliance : METALLIANCE, filiale du Groupe GAUSSIN, annonce une commande de 12 véhicules destinés à la construction du Sydney Metro- Western Sydney Airport en Australie

INFORMATION PRESSE

Saint-Vallier, le 19 septembre 2022

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 12 engins, incluant 5 TSP50, 2 VMS30, 2 Menriders 20C et 3 VMS Maintenance, de la part de la joint- venture australienne composée des entreprises CPB Contractors (CIMIC Group) et Ghella (CPBG). Ces véhicules sont destinés au projet Sydney Metro - Western Sydney Airport en Australie, qui prévoit la construction de deux tunnels et de six nouvelles stations. Les véhicules seront livrés en 2023.

Une relation de confiance entre METALLIANCE et ses partenaires en Australie

Cette nouvelle commande s'inscrit dans une implication plus large de METALLIANCE dans la construction du métro de Sydney, puisqu'elle fait suite à la commande de 12 VMS annoncée récemment (cf. CP du 7 juin 2022) pour la construction du tronçon central du Sydney Metro West. METALLIANCE contribue au projet depuis près de 10 ans, avec plus de 40 véhicules fournis pour les deux premières phases de la construction du métro de Sydney, dont 25 pour Sydney Metro City & Southwest en 2017 et 15 pour Sydney Metro Northwest en 2013.

Les sociétés clientes, CPB et Ghella, avaient déjà travaillé ensemble sur les projets « Sydney Metro City & Southwest » et « Brisbane Cross River Rail ». À noter, la joint-venture les associant a également repris la flotte METALLIANCE du projet de Brisbane : 3 TSP50, 2 VMS25, 2 Menriders 20C,

1 VMS Maintenance ainsi que 2 BUTORS TEM-100-T. Ces machines reconverties rejoindront le matériel nouvellement commandé, ce qui témoigne de la satisfaction de CPBG vis-à-vis de la technologie et des engins de METALLIANCE.