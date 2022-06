Sa Metalliance : METALLIANCE annonce une commande de 12 Véhicules Multi-Services pour la construction du Sydney Metro West en Australie

La livraison des véhicules débutera à partir de la fin de l'année 2022

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 12 Véhicules Multi-Services (MSV) sur pneus de la part de la joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV). Ces véhicules sont destinés à la construction du tunnelier central de la ligne Sydney Metro West en Australie. Ils seront livrés à partir de fin 2022.

Une technologie aux atouts multiples

AFJV, qui est chargée du lot central de la ligne de métro – de la station The Bays jusqu'à Sydney Olympic Park – a confié à METALLIANCE la fourniture de 12 véhicules multi-services, reconnus pour leur capacité à s'adapter aux besoins du projet. Ces MSV sont de véritables couteaux suisses des engins mobiles de logistique de chantiers. Ils serviront à transporter les plus de 70 000 voussoirs en béton qui tapisseront les 2 tunnels de 11 km, ainsi que le personnel de chantier et les autres équipements sur l'ensemble des sites.

Une confiance de longue date entre METALLIANCE et ses partenaires australiens

Cette commande s'inscrit dans un processus de confiance renouvelée entre METALLIANCE et ses partenaires en Australie. À ce jour, plus de 40 véhicules METALLIANCE ont été fournis pour les deux premières phases de la construction du métro de Sydney. La production montait déjà en puissance en 2017 puisque 25 véhicules ont été fournis par METALLIANCE cette année-là, contre 15 en 2013.

Plus précisément, pour le projet nord-ouest de la ligne de métro (NorthWest Rail Link, renommée Sydney Metro Northwest), METALLIANCE avait livré 9 TSP50, 2 VMS25 et 4 Menrider 20C. Pour le projet Sydney Metro City & Southwest, qui relie le nord et le sud-ouest de la ville via le quartier d'affaires de Sydney, METALLIANCE avait livré 11 TSP50, 6 VMS30, 5 Menrider 20C et 3 VMS Maintenance.

Un projet structurant pour la métropole australienne

Le chantier auquel participe METALLIANCE est d'importance régionale puisqu'il s'inscrit dans le cadre du nouveau réseau de métro desservant la capitale économique de l'Australie. La première ligne de métro de Sydney entièrement automatisée a ouvert en 2019 et comprend 13 stations et 36 km de voies jumelées, principalement souterraines. Les travaux sont en cours pour prolonger cette ligne d'ici 2024 avec l'achèvement prévu du projet Sydney Metro City & Southwest qui, une fois terminé, permettra à Sydney de disposer de 66 kilomètres de métro et de 31 stations.

Plus grande ville d'Australie, Sydney est la première et actuellement la seule ville du pays à disposer d'un système de métro rapide entièrement automatisé.

« Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure en Australie, qui va permettre de mieux desservir la capitale économique du pays. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présente aujourd'hui sur de très grands chantiers à travers le monde, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes. Cette capacité à répondre avec flexibilité et créativité aux besoins des clients lui permet aujourd'hui d'intervenir sur ce projet exigeant et dont l'utilité est reconnue localement », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

À propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com et www.gaussin.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

