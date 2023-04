Sa Metalliance : METALLIANCE publie ses résultats annuels 2022 et ses perspectives 2023

Progression du chiffre d'affaires à 44,2 M€ après 33 M€ en 2021

Résilience du résultat net à 43 K€ contre 458 K€ dans un contexte de hausse des coûts de production

EBITDA de 1,3 M€ contre 2 M€

Capitaux propres stables par rapport à 2021 à 11 M€

Trésorerie de 4,7 M€ au 1er avril 2023

Bonnes perspectives 2023 avec un carnet de commandes de 103,5 M€

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce avoir arrêté les comptes sociaux annuels clos au 31 décembre 2022.

L'opinion des commissaires aux comptes est ainsi formulée : « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».

Faits marquants de l'exercice 2022 : contrats pour 31 Multi-service vehicles

METALLIANCE a remporté des contrats portant commande de 31 MSV (Multi Service Vehicles) au cours de l'année 2022, dont certains restent à livrer et facturer en 2023. Ces contrats auprès de clients en Australie, à Singapour ou encore en Italie témoignent du succès international de la technologie et du savoir-faire de la société.

Contrat pour 12 MSV véhicules destinés à la construction du SYDNEY METRO - Western Sydney Airport en Australie

METALLIANCE a obtenu (cf. CP du 19 septembre 2022) une commande de 12 engins, incluant 5 TSP50, 2 MSV30, 2 Menriders 20C et 3 MSV Maintenance, de la part de la joint-venture australienne composée des entreprises CPB Contractors (CIMIC Group) et Ghella (CPBG). Ces véhicules sont destinés au projet Sydney Metro - Western Sydney Airport en Australie, qui prévoit la construction de deux tunnels et de six nouvelles stations. Deux véhicules ont déjà été livrés et les autres seront livrés en 2023.

Contrat pour 3 engins souterrains électriques pour le métro de SINGAPORE

La joint-venture Taisei Corporation - China State Construction Engineering Corporation Limited Singapore Branch, opérant pour le compte de Land Transport Authority, l'administration qui gère les transports de Singapour, a passé commande à METALLIANCE (cf. CP du 22 août 2022) de 3 engins mobiles souterrains électriques destinés au creusement de l'extension de la ligne Cross Island Phase 1 du métro de Singapour. Ces 3 e-MSV sont destinés principalement au transport de voussoirs, au transport de béton et à la logistique diverse. Le contrat comprend le design, la fabrication, le montage, la livraison et la mise en service sur site de ces 3 véhicules, qui doivent être livrés à partir de l'été 2023 et jusqu'à fin 2023.

Contrat pour 4 MSV (TSP) pour la construction de tunnels de la ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en ITALIE

METALLIANCE a obtenu (cf. CP du 21 juin 2022) une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer. Ces véhicules sont destinés à la réalisation du tronçon ferroviaire reliant Apice à Hirpinia dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie. Le contrat comprend la conception, la fabrication, la livraison et la mise en service des véhicules. Ces derniers devaient être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP arrivés sur le chantier italien en 2022 et les autres au printemps 2023.

Commande de 12 MSV pour la construction du Sydney Metro West en AUSTRALIE

La joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV) a passé commande à METALLIANCE (cf. CP du 7 juin 2022) pour 12 MSV sur pneus. Ces véhicules sont destinés à la construction du tunnelier central de la ligne Sydney Metro West en Australie. Ils seront livrésà partir du printemps 2023.

Hausse de 34% du chiffre d'affaires en 2022 à 44,2 M€ contre 33 M€ en 2021

METALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 44,2 M€ en 2022 contre 33 M€ au 31 décembre 2021, soit une augmentation de + 34%.

L'augmentation de l'activité résulte notamment de la hausse de la sous-traitance pour la SA GAUSSIN, d'un montant de 7 431 K€, et de l'activité souterrain.

3. Résultats de METALLIANCE pour l'exercice 2022

Sur l'année, l'EBITDA est positif à 1,3 M€

L'Ebitda diminue de 32%, impacté par des coûts de production en hausse du fait de l'augmentation du prix de matières premières et des composants de l'ordre de 5% à 40% selon la typologie et l'origine. Le début de la guerre en Ukraine a eu des répercussions sur l'activité du Groupe, certaines ressources impactées ayant entrainé des blocages de la chaine de production. Les marges ont également été impactées par l'augmentation du poste Transport, notamment le Fret maritime dont la hausse a été exceptionnelle, des matières premières et de l'énergie. La diminution de l'EBITDA s'explique aussi par les coûts ponctuels liés au démarrage des nouvelles capacités de production.

L'EBITDA passe ainsi de +2 M€ à 1,3 M€, soit 3% du CA.

Le résultat d'exploitation ressort à 320 K€

Après la prise en compte des dotations et des reprises d'exploitation, soit un peu plus d'un million d'euros en 2022, le résultat d'exploitation s'élève à +320 K€, en diminution de 33%, puisqu'il était de +476 K€ au 31 décembre 2021.

Dans ce contexte, le résultat net diminue à 43 K€ contre 458 K€ en 2021.

4. Trésorerie de 4,1 M€ au 31 décembre 2022 et en augmentation à 4,7 M€ au 1er avril 2023

METALLIANCE dispose d'une trésorerie de 4,1 M€ au 31 décembre 2022, en diminution de 3,3 M€ par rapport au 31 décembre 2021 en raison de l'accroissement de l'activité et du besoin en fonds de roulement dont la production stockée qui passe de 3,4 M€ à 6,2 M€.

5. Capitaux propres de METALLIANCE

La société a renforcé de 8% ses réserves en 2022, ce qui porte ses capitaux propres à 11,04 M€ en 2022, contre 10,99 M€ en 2021. Ils restent supérieurs au montant des dettes financières.

Le montant du remboursement des PGE représente au 31/12/2022 16% de la dette initiale.

METALLIANCE vient par ailleurs de réaliser une augmentation de capital réservée au profit de la société GHR, filiale du groupe GAUSSIN, pour un montant brut total de 2,5 M€ (cf. CP du 28 mars 2023) visant à augmenter ses fonds propres et financer le besoin en fonds de roulement.

6. Carnet de commandes*

Le carnet de commandes (non consolidé) de METALLIANCE est en hausse, à plus de 103 M€ au 31 mars 2023, sans compter le quasi-ferme et les abonnements. Il est porté notamment par l'activité de sous-traitance pour le compte de GAUSSIN. L'activité travaux souterrains représente plus d'un quart du carnet de commandes.

7. Perspectives 2023 : une forte montée en puissance industrielle*

METALLIANCE connaît une forte montée en puissance industrielle, portée par l'exploitation du nouveau site industriel de 28 000 m2 pris à bail à Saint-Vallier et dédié à l'assemblage des véhicules ATM® et APM® du groupe GAUSSIN (cf. CP du 7 avril 2022).

L'objectif premier est d'augmenter la production de véhicules à destination de l'Amérique du Nord. Ces lignes de production permettront d'intégrer une supply chain et des lignes d'assemblage modernisées et dimensionnées pour la production de 800 à 1 000 véhicules électriques par an. Le site pourra atteindre à terme une capacité de production de 1 600 véhicules par an, avec 8 lignes de production pouvant fabriquer 200 véhicules chacune.

Cette montée en puissance industrielle s'inscrit dans le projet d'usine du futur avec une volonté d'amélioration continue via la transformation digitale et l'excellence opérationnelle. Sensible à l'enjeu environnemental, la société prévoit notamment la poursuite de la certification ISO 14001 niveau 2 pour 2023, après avoir obtenu en 2022 le niveau 1, avec un projet d'optimisation énergétique.

Au-delà de cette activité pour le compte de GAUSSIN, les prévisions concernant ses produits traditionnels sont aussi en croissance. L'entreprise poursuit son développement avec la livraison de véhicules destinés à la logistique pour les tunnels en construction, et cela partout à travers le monde : en Australie, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et bien sûr en Europe de l'Ouest, à la suite des contrats annoncés en 2022.

Là aussi, la technologie des véhicules électriques poursuit son développement et gagne du terrain sur les véhicules diesel.

La modernisation et la sécurisation des outils informatiques du groupe GAUSSIN, à travers notamment le projet One Gaussin qui vise un démarrage au plus tard en janvier 2024 de l'ERP SAGE X3, devrait bénéficier en particulier à METALLIANCE notamment pour l'optimisation de la supply chain et favoriser les synergies de la société au sein du groupe.

Enfin, la société a adapté ses tarifs de vente catalogue 2023 à l'évolution de l'inflation et des coûts des composants avec l'objectif d'augmenter la marge brute et d'améliorer la rentabilité.

Événements post-clôture

Nomination de Sophie Burcklen au Conseil d'administration de METALLIANCE . La société a annoncé (cf. CP du 27 janvier 2023) la nomination de Sophie Burcklen à son Conseil d'administration. Elle rejoint les autres administrateurs : Christophe Gaussin, Brice Chambard, Jean-Paul Meunier et Jean-Claude Cothenet, qui préside le Conseil. Elle apportera au sein du conseil d'administration une excellente compréhension et expérience des défis informatiques et technologiques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui ainsi que les bonnes pratiques sur les attentes et le rôle du conseil d'administration et les enjeux CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) à venir.

. La société a annoncé (cf. CP du 27 janvier 2023) la nomination de Sophie Burcklen à son Conseil d'administration. Elle rejoint les autres administrateurs : Christophe Gaussin, Brice Chambard, Jean-Paul Meunier et Jean-Claude Cothenet, qui préside le Conseil. Elle apportera au sein du conseil d'administration une excellente compréhension et expérience des défis informatiques et technologiques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui ainsi que les bonnes pratiques sur les attentes et le rôle du conseil d'administration et les enjeux CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) à venir. Augmentation de capital de 2,5 millions d'euros. Cette augmentation de capital réservée au profit de la société GHR (filiale du groupe GAUSSIN) pour un montant brut total de 2,5M€ (cf. CP du 28 mars 2023) vise à financer le besoin en fonds de roulement de la société. Elle permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats 2022 du groupe GAUSSIN : 27 avril 2023

Centenaire de METALLIANCE (visite de la ligne de production ATM® Amérique du Nord et démonstration des véhicules) : 16 juin 2023

Journée Portes Ouvertes de GAUSSIN : 17 juin 2023

À propos de METALLIANCE

METALLIANCE est un constructeur français et inventeur des véhicules multi-service destinés à la logistique des travaux souterrains plus couramment dénommés MSV (Multi service vehicles). Elle conçoit et construit des engins mobiles ou des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com et www.gaussin.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

