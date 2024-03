Les forces armées suédoises se sont jointes à l'OTAN pour des exercices lundi, fournissant des troupes, des hélicoptères et des avions de chasse, alors que l'alliance effectue sa plus grande série d'exercices militaires depuis la fin de la guerre froide.

La Suède est sur le point d'adhérer à l'OTAN, peut-être dans quelques jours, après avoir obtenu la semaine dernière la dernière ratification en suspens.

Les exercices, auxquels participent plus de 20 000 soldats de plus d'une douzaine de pays, se déroulent dans un Grand Nord transformé par l'adhésion de la Suède et de la Finlande, qui ont tourné le dos à une longue histoire de non-alignement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a deux ans.

À Bodoe, dans le nord de la Norvège, des F-35 américains et norvégiens ont rejoint des F-18 finlandais et des avions de chasse suédois Gripen volant à basse altitude au-dessus de la base militaire de Camp Bodin, dans le cadre d'un premier test d'un centre d'opérations aériennes nordique commun, un élément clé des exercices.

"Le nouveau concept consiste à essayer d'aller encore plus loin dans l'intégration, ce qui est possible grâce à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et à celle de la Suède, qui est imminente", a déclaré le général de division Rolf Folland, chef de l'armée de l'air norvégienne et responsable du nouveau centre.

"Le dernier obstacle à l'intégration totale est alors levé, ce qui nous permet de travailler comme une seule puissance aérienne en temps de paix, de crise et de guerre.

Plus de 300 officiers et spécialistes travaillent à la coordination et au contrôle des aéronefs participant aux exercices, dont la moitié environ opère temporairement depuis le camp Bodin.

Les exercices qui se déroulent dans l'extrême nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande s'inscrivent dans le cadre des exercices globaux Steadfast Defender 2024 de l'Alliance, qui visent à déterminer comment les troupes américaines pourraient renforcer les alliés européens sur le flanc oriental de l'OTAN et à mettre à l'épreuve les nouveaux plans de défense régionaux.

Environ 90 000 soldats doivent participer aux exercices plus larges de l'OTAN qui se déroulent jusqu'en mai et qui comprennent plus de 50 navires ainsi que des avions, des chars et d'autres véhicules blindés.

FLOTTE NORDIQUE

La Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark se sont mis d'accord l'année dernière pour commencer à créer une défense aérienne nordique unifiée visant à contrer la menace croissante de la Russie.

L'intégration des forces aériennes nordiques permettra de créer une flotte régionale d'environ 250 chasseurs, comparable à celle d'une puissance militaire telle que la Grande-Bretagne, et d'offrir une dissuasion crédible aux attaquants potentiels.

"Il s'agira d'une contribution massive en termes de puissance aérienne et de contrôle du ciel dans toute la région de la Baltique, des pays nordiques et du Grand Nord", a déclaré William Alberque, de l'Institut international d'études stratégiques, un centre de recherche de premier plan.

La Suède, qui n'a pas connu de guerre depuis deux siècles, s'est rapprochée de l'OTAN au cours des dernières décennies, en partie parce que sa propre armée a été réduite après l'effondrement de l'Union soviétique, en participant à des missions dans des pays tels que la Libye.

"Nous disposons de nombreux atouts en matière d'exploitation et de connexion de nos systèmes et nous pouvons en faire profiter les pays nordiques et l'OTAN", a déclaré le général de division Jonas Wikman, chef de l'armée de l'air suédoise.

Parmi les atouts de la Suède figure une flotte de Gripens, un chasseur robuste qui peut être prêt pour de nouvelles missions quelques minutes après l'atterrissage et opérer à partir de petites pistes d'atterrissage temporaires, une capacité qui suscite l'intérêt des alliés.

"À l'heure actuelle, l'OTAN et les États-Unis s'intéressent beaucoup à la Suède et à la Finlande", a déclaré le colonel Peter Greberg, commandant de la 21e escadre de l'armée de l'air suédoise, en marge d'une démonstration de l'avion à réaction à Lulea, dans le nord de la Suède.

"La semaine dernière, un général de l'OTAN est venu nous rendre visite précisément pour étudier ce concept.

Les forces armées suédoises pourraient bien être confrontées à la perspective d'adhérer à l'OTAN avant la fin des exercices actuels. "J'ai une bouteille de champagne prête à exploser dès que l'adhésion sera accordée", a déclaré le chef de l'armée de l'air norvégienne, M. Folland.