Saab AB est une société basée en Suède qui propose des produits et des services allant de la défense militaire à la sécurité civile. Les activités de la société sont réparties en six domaines. L'Aéronautique comprend le développement de la technologie de l'aviation civile et militaire, y compris le Gripen et les systèmes aériens sans pilote. Le secteur Dynamique comprend un portefeuille de systèmes d'armes, tels que les armes de soutien, les missiles, les véhicules télécommandés et les systèmes de gestion des signatures. La division Systèmes de défense électronique fournit des systèmes aériens, terrestres et navals, ainsi que des radars, des systèmes de renseignement d'origine électromagnétique et des systèmes d'autoprotection. Les solutions de sécurité et de défense fournissent au marché de la sécurité militaire et civile, entre autres, des systèmes informatisés de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement. La division Support et services offre des services et une assistance aux clients de Saab. La société opère notamment par l'intermédiaire de Thyssen Krupp Marine Systems AB et de Nordic Defence Industries, un producteur de systèmes de charge pour l'élimination des mines.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense