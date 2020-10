Saab dans le rouge au troisième trimestre, l'action plonge

Données financières SEK USD EUR CA 2020 35 744 M 4 042 M 3 451 M Résultat net 2020 2 480 M 280 M 240 M Dette nette 2020 4 774 M 540 M 461 M PER 2020 14,4x Rendement 2020 1,91% Capitalisation 35 679 M 4 036 M 3 445 M VE / CA 2020 1,13x VE / CA 2021 1,03x Nbr Employés 17 854 Flottant 58,3% Graphique SAAB AB Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SAAB AB Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 326,71 SEK Dernier Cours de Cloture 267,70 SEK Ecart / Objectif Haut 94,2% Ecart / Objectif Moyen 22,0% Ecart / Objectif Bas -13,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Micael Johansson President & Chief Executive Officer Marcus Wallenberg Chairman Christian Carl Peter Luiga Chief Financial Officer & Deputy CEO Petter Bedoire Chief Technology Officer Sten Erik Jakobsson Deputy Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SAAB AB -14.69% 4 036 LOCKHEED MARTIN CORPORATION -0.74% 108 043 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -30.09% 93 142 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -8.06% 52 722 GENERAL DYNAMICS CORPORATION -19.34% 40 720 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. -11.88% 37 698