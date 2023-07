SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements et systèmes d'armement (25,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, torpilles et navires sous-marins, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ; - systèmes aéronautiques (22,4%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ; - systèmes électroniques de défense (21,1%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ; - services support (16%) : services techniques, logistiques, de maintenance, d'intégration, de formation et de simulation ; - autres (15,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (37,2%), Europe (16%), Amériques (23,1%), Asie (18,2%), Afrique (1%) et autres (4,5%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense