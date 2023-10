SAb Biotherapeutics, Inc, anciennement Big Cypress Acquisition Corp, est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société propose un moteur thérapeutique appelé la plateforme DiversitAb, pour produire une nouvelle classe d'anticorps polyclonaux spécifiquement ciblés, sans avoir besoin de donneurs humains. Sa plateforme DiversitAb permet de produire des anticorps polyclonaux capables de répondre à l'émergence, à la mutation et à la diversité des problèmes de santé modernes, notamment le COVID-19, la grippe saisonnière, le diabète de type 1 et les cancers. Ses produits candidats comprennent SAB-176, SAB-185, SAB-142 et SAB-181. La société développe une nouvelle classe d'immunothérapies, tirant parti de la réponse immunitaire humaine native, dans des catégories thérapeutiques comprenant les maladies infectieuses, les troubles du système immunitaire et l'immuno-oncologie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale