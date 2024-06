SAB Biotherapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement d'immunoglobulines (IgG) entièrement humaines, multicibles et très puissantes, sans avoir recours à des donneurs humains ou à du plasma de convalescence, pour traiter et prévenir les troubles immunitaires et auto-immuns. L'actif principal de la société, SAB-142, cible le diabète de type 1 (T1D) avec une approche thérapeutique de modification de la maladie. En utilisant le génie génétique avancé et la science des anticorps pour développer le bovin transchromosomique (Tc), le seul animal transgénique avec un chromosome artificiel humain, son système de développement de médicaments DiversitAb est capable de générer un répertoire diversifié d'IgGs spécifiquement ciblées, de haute puissance et entièrement humaines qui peuvent répondre à un large éventail de besoins graves non satisfaits dans les maladies humaines. Le programme SAB-176 de la société est une IgG polyclonale humaine multivalente et largement neutralisante, en cours de développement pour le traitement ou la prévention de la grippe sévère.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale