Saba Capital Income & Opportunities Fund (le fonds) est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est de fournir aux actionnaires un revenu courant élevé, avec un objectif secondaire d'appréciation du capital. Il cherche à atteindre cet objectif en investissant globalement dans des titres de créance et des actions de sociétés publiques et privées, ce qui inclut, entre autres, l'investissement dans des fonds enregistrés à capital fixe, des sociétés d'acquisition à but spécifique (SPAC), des instruments de créance publics et privés, ainsi que des produits dérivés. Le Fonds peut également investir jusqu'à 15 % de son actif total dans des fonds privés sur une base discrétionnaire. Le Fonds investit dans certains placements par le biais de son investissement dans BRW SPV I. BRW SPV I est une société exonérée des îles Caïmans et une filiale à 100 % du Fonds. Saba Capital Management, L.P. est le conseiller en investissement du Fonds.