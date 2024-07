(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur le Small-Cap mardi après-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Le Groupe Giglio continue à bien se comporter, prenant la première place en grimpant de 12% à EUR 0,69 par action. La société a annoncé le lancement d'OMNIA. Cette nouvelle plateforme technologique avancée, basée sur l'intelligence artificielle, représente la fusion innovante et l'évolution des deux plateformes propriétaires du Groupe Giglio, Flex et Nimbus, et offre une approche intégrée de bout en bout pour gérer le processus d'achat physique et en ligne, depuis la commande initiale jusqu'à la livraison finale.

Sabaf a également progressé, avec une hausse de 4,1 % à 17,95 euros par action. Le titre poursuit une tendance haussière qui l'a vu augmenter de 6,9 % au cours du dernier mois, de 0,3 % au cours des six derniers mois et de 7,5 % au cours des douze derniers mois.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

Parmi les plus mauvaises performances, on trouve Netweek, en baisse de 7,9% à 0,03 euro par action. Le titre a chuté de 29% au cours des trente derniers jours, de 66% au cours des six derniers mois et de 92% au cours de l'année écoulée.

Newlat Food est également en baisse, de 1,1 % à 12,56 euros par action. L'action a toutefois progressé de 14 % au cours du dernier mois, de 54 % au cours des six derniers mois et a connu une hausse à trois chiffres au cours de l'année écoulée.

