(Alliance News) - Sabaf Spa a annoncé mardi que son conseil d'administration a examiné et approuvé le rapport semestriel au 30 juin, faisant état d'un bénéfice net ajusté de 3,2 millions d'euros, en baisse par rapport aux 14,8 millions d'euros du premier semestre 2022.

Le résultat consolidé s'est élevé à une perte de 1,4 million d'euros, contre un bénéfice de 13,0 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires ajusté s'est élevé à 114,9 millions d'euros, en baisse par rapport aux 144,2 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 15,6 millions d'euros, contre 25 millions d'euros au premier semestre 2022.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 7,1 millions d'euros, contre 17 millions d'euros au 30 juin 2022.

La dette nette s'est établie à 73,8 millions d'euros, contre 94,8 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Pietro Iotti, PDG de Sabaf, a commenté : " Sabaf, pour le troisième trimestre consécutif, a amélioré sa rentabilité opérationnelle dans un marché caractérisé par une demande encore faible. Au cours des six premiers mois de l'année, un flux de trésorerie disponible positif de 13,2 millions d'euros a été généré, malgré des investissements de 11,5 millions d'euros. La situation économique difficile n'a pas ralenti la mise en œuvre de notre stratégie visant à renforcer notre positionnement concurrentiel et à assurer une croissance durable à moyen et long terme.

M. Iotti a ensuite rappelé les quatre piliers de cette stratégie : "L'acquisition de la société américaine Mansfield Engineered Components LLC (MEC), qui nous a permis non seulement d'accroître notre pénétration sur le marché américain, mais aussi d'augmenter la diversification de notre portefeuille d'offres ; l'avancement du projet de développement de la cuisson à induction ; le démarrage des activités des nouvelles usines en Inde et au Mexique, qui nous permettent de nous rapprocher de nos principaux clients ; et la forte intégration technique et commerciale de toutes les entités du groupe".

"Au second semestre, grâce à la contribution de ces projets et aux actions visant à rendre la structure des coûts plus efficace, nous prévoyons une croissance importante du chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de la rentabilité", conclut l'administrateur délégué.

Le titre Sabaf est en baisse de 2,5 % à 17,30 euros par action.

