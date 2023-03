Sabaf clôture l'exercice 2022 avec un bénéfice en baisse ; le chiffre d'affaires et l'EBITDA sont également en baisse

(Alliance News) - Sabaf Spa a annoncé mardi un bénéfice net de 15,2 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre un bénéfice de 23,9 millions d'euros, en baisse de 38% en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires pour la période s'est élevé à 253,1 millions d'euros, en baisse de 3,9 % par rapport aux 263,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 40,1 millions d'euros, contre 54,1 millions d'euros en 2021, soit une baisse de 26 % en glissement annuel.

L'Ebit s'est élevé à 21,9 millions d'euros contre 37,5 millions d'euros, soit une baisse de 42 % en glissement annuel en 2021.

"2022 a été une année caractérisée par deux vitesses : au premier semestre, la croissance intense et anormale consécutive à la pandémie s'est poursuivie, tandis que le second semestre a vu un tassement du marché cible. En particulier, au second semestre, la demande a commencé à ralentir et les entreprises clientes ont fortement réduit leurs stocks, tendance qui a coïncidé avec une hausse importante des prix de l'énergie et des matières premières. Les résultats de 2022, satisfaisants en termes de chiffre d'affaires et de marges mais inférieurs à ceux de 2021, sont l'expression de ces facteurs", explique l'entreprise dans une note.

"Au premier trimestre 2023, la demande s'est normalisée, les prix de l'énergie ont fortement baissé et les prix des matières premières tendent progressivement vers des niveaux moyens plus bas en 2022. Le déstockage qui a caractérisé le second semestre de l'année dernière peut être considéré comme terminé ; les ventes du premier semestre 2023, sans atteindre les records du début 2022, devraient être supérieures à celles du second semestre 2022. Ces facteurs, combinés aux retours extrêmement positifs du marché pour les composants de cuisson par induction, à la contribution des nouvelles installations de production en Inde et au Mexique, et à l'intégration de PGA(acquise en 2022) dans la division Électronique, laissent présager une année de reprise progressive et substantielle. La mise en œuvre du plan industriel, y compris l'accélération de la croissance par des lignes externes, se poursuit conformément au plan.

Le conseil d'administration a également décidé de renouveler le programme de rachat en autorisant l'achat de plus de 1,1 million d'actions de la société.

Sabaf est en baisse de 1,9 % à 15,40 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.