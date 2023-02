Sabaf, le revenu et le bénéfice se détériorent en raison du ralentissement de la demande

(Alliance News) - Le Sabaf Spa a approuvé mardi ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une baisse de 3,9 % de son chiffre d'affaires, qui est passé de 263,3 millions d'euros l'année précédente à 253,1 millions d'euros.

Le bénéfice net de la période s'élève à 15,7 millions d'euros, soit une baisse de 34 % par rapport aux 23,9 millions d'euros de 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 40,1 millions d'euros, contre 54,1 millions d'euros en 2021, soit une baisse de 26 %.

L'Ebit s'est également détérioré, passant de 37,5 millions d'euros l'année précédente à 21,9 millions d'euros.

Au T4 2022, le Groupe Sabaf a réalisé un chiffre d'affaires de 51,4 millions d'euros, soit 18 % de moins que les 62,5 millions d'euros du T4 2021.

Comme c'était déjà le cas au troisième trimestre, le marché de référence a montré un net ralentissement de la demande", explique l'entreprise, "et le déstockage qui en a résulté tout au long de la chaîne d'approvisionnement, qui se terminait vers la fin de l'année, a accentué la baisse des ventes.

En ce qui concerne l'avenir, "les premières semaines de 2023 montrent une tendance à l'amélioration progressive des ventes et des commandes. Le déstockage qui a caractérisé le second semestre 2022 est désormais terminé, même si les ventes de la première partie de l'année resteront inférieures aux niveaux records du début 2022'.

Le groupe s'attend à "un redressement de la rentabilité, rendu possible par la reprise des volumes de production, la baisse des prix de l'énergie et des matières premières et les actions entreprises pour contenir la consommation d'énergie. Les initiatives de diversification des produits et d'internationalisation se poursuivront conformément au plan. Ces actions permettront d'améliorer les performances économiques du groupe et d'assurer sa croissance durable à moyen et long terme".

Sabaf se négocie dans le vert de 0,6 pour cent à 17,10 euros par action.

