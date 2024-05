Sabaf SpA est un fabricant italien de composants pour appareils de cuisson au gaz domestiques. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication de composants en alliage non ferreux pour les appareils de cuisson au gaz domestiques. La société a deux secteurs d'activité : les composants pour le gaz et les charnières. Elle propose une gamme de produits, notamment des vannes multigaz, pour les cuisinières autonomes et les tables de cuisson encastrées, des thermostats multigaz unidirectionnels et bidirectionnels, avec ou sans dispositif de sécurité, des brûleurs à gaz et des charnières. Il existe également une gamme d'accessoires pour chaque ligne de produits. Elle vend ses produits aux fabricants de cuisinières, de tables de cuisson et de fours. La société possède plusieurs filiales à part entière, telles que Faringosi-Hinges Srl, Sabaf Immobiliare Srl, Sabaf do Brasil Ltda, Sabaf Mexico SA de CV, entre autres.