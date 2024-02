Sabien Technology Group Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur la construction d'un portefeuille de solutions, dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et du transport. L'activité principale de la société est de construire un portefeuille d'entreprises qui sont directement impliquées dans l'application de la technologie émergente et développée à l'économie verte émergente. La société est engagée dans la conception, la fabrication et la vente de M1G et M2G, des technologies d'efficacité énergétique des chaudières. La société détient les droits sur M1G et M2G, produits brevetés d'efficacité énergétique destinés à être installés sur des chaudières et des chauffe-eau commerciaux, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. La société fabrique des produits pour son principal fournisseur, qui est basé en Irlande du Nord, et les installe au Royaume-Uni auprès d'une série d'entreprises d'installation qualifiées. Ses filiales comprennent Sabien Technology Limited, Sabien Technology IP Limited, et Sabien Inc.

Secteur Machines et équipements industriels