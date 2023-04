Le groupe b.grn de Sabien Technology va réaliser un projet de recyclage dans les Midlands

(Alliance News) - Sabien Technology Group PLC a annoncé lundi que sa filiale b.grn Group avait signé un accord pour la réalisation d'un projet de recyclage dans les Midlands.

Le fournisseur de solutions de stratégie d'agrégation verte, basé à Londres, a déclaré que sa société à but spécial b.grn Group, détenue à 33%, a signé l'accord avec City Oil Field, Hanyang Corp et Woori Technology.

COF est une entreprise technologique qui se concentre sur le recyclage durable des plastiques. Hanyang est une entreprise internationale de construction, de développement de projets et d'énergie basée à Séoul et présente aux États-Unis et en Europe. Woori se concentre sur la production et le transport d'énergie et est déjà partenaire de COF.

L'accord intervient après que b.grn a conclu un contrat contraignant avec COF pour la première usine de recyclage de 24 tonnes de plastique en huile utilisant le système d'huile verte régénérée de COF dans les Midlands, qui traite les plastiques en fin de vie.

Le projet de pôle de recyclage "combine une usine de transformation du plastique en huile COF, équipée d'une technologie de ferme verte intelligente qui utilise l'énergie thermique résiduelle de l'usine de recyclage", a expliqué Sabien Technology.

Athan Fox, directeur scientifique de Sabien Technology, a déclaré : "En coopération avec les partenaires qui rejoignent maintenant les projets de regroupement de recyclage, nous pensons que Sabien, b.grn et COF sont en train de construire le "vrai" recyclage au Royaume-Uni et au-delà".

Les actions de Sabien Technology se négociaient à 16,50 pence à Londres lundi matin, soit une hausse de 6,5 %.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

