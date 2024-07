Sabien Technology Group Plc est une société basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société consiste à constituer un portefeuille d'entreprises directement impliquées dans l'application de technologies émergentes et développées à l'économie verte émergente. L'entreprise conçoit, fabrique et vend des technologies d'efficacité énergétique pour les chaudières M1G et M2G. Elle se concentre sur l'installation de chaudières commerciales et de chauffe-eau, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Elle fabrique des produits pour son principal fournisseur, qui est basé en Irlande du Nord, et les installe au Royaume-Uni pour une série d'entreprises d'installation qualifiées. Ses filiales comprennent Sabien Technology Limited, Sabien Technology IP Limited et Sabien Inc. Sabien Technology Limited et Sabien Inc. se consacrent à la gestion du carbone par la réduction de la consommation d'énergie.

Secteur Machines et équipements industriels