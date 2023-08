Sabio Holdings Inc, anciennement Spirit Banner II Capital Corp, est une société de technologie publicitaire basée au Canada. La société est un fournisseur de plateforme de télévision connectée (CTV). La Société combine les données mobiles, la localisation des appareils et les comportements des consommateurs pour fournir aux marques une précision de prédiction de ciblage pour leurs campagnes publicitaires sur mobile et sur la télévision connectée. La télévision connectée de la société est accessible sur tous les appareils de télévision connectée/over-the-top (CTV/OTT), des consoles de jeux aux lecteurs de streaming. La plateforme d'audience et le serveur publicitaire exclusifs de la société permettent de créer et de diffuser des publicités sur les téléviseurs connectés et les appareils mobiles. La société propose des solutions de bout en bout et une relation directe favorisant une meilleure visibilité des paramètres de la campagne, des objectifs commerciaux et des résultats post-campagne.

Secteur Logiciels