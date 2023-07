Sabra Health Care REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier autogéré qui, par l'intermédiaire de ses filiales, possède et investit dans des biens immobiliers destinés au secteur de la santé. L'activité principale de la société consiste à acquérir, financer et détenir des biens immobiliers destinés à être loués à des tiers locataires dans le secteur de la santé. Elle loue des biens à des locataires et possède des biens exploités par des gestionnaires immobiliers tiers dans l'ensemble des États-Unis et du Canada. Son portefeuille d'investissements se compose principalement d'établissements de soins infirmiers spécialisés et de soins de transition, de communautés de logements pour personnes âgées (Senior Housing-Leased), d'établissements de santé comportementale, d'hôpitaux spécialisés et d'autres établissements, dans chaque cas loués à des opérateurs tiers ; de communautés de logements pour personnes âgées exploitées par des gestionnaires immobiliers tiers conformément à des accords de gestion immobilière (Senior Housing-Managed) ; d'investissements dans des coentreprises ; de prêts à recevoir ; et d'investissements en actions préférentielles.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé