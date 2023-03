Le bénéfice de Sabre Insurance 2022 souffre de l'inflation et d'un taux de sinistres plus élevé

(Alliance News) - Sabre Insurance Group PLC a déclaré mardi que son bénéfice avait chuté de deux tiers en 2022 en raison de "niveaux d'inflation extraordinaires" qui ont affecté les marges bénéficiaires.

Le fournisseur d'assurance automobile basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré un bénéfice avant impôts de 12,8 millions de livres sterling, en baisse de 66% par rapport aux 37,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice a chuté en raison de la pression sur le ratio des pertes nettes, résultant d'une inflation rapide et inattendue due à la guerre en Ukraine, a déclaré Sabre.

Le ratio de pertes nettes est passé de 51,1 % en 2021 à 68,7 % en 2022. Le ratio d'exploitation combiné de Sabre est passé de 79,4 % à 96 %. Cela signifie que sa souscription a été à peine rentable, car un ratio supérieur à 100 % indique des pertes sur la souscription.

L'assureur a indiqué qu'il s'attendait à une amélioration des ratios de sinistres dans ses activités automobiles, motocyclettes et taxis en 2023.

Sabre a déclaré que les primes brutes émises s'élevaient à 171,3 millions de livres sterling en 2022, soit une augmentation de 1,2% par rapport à 169,3 millions de livres sterling en 2021. L'augmentation a été tirée par les activités moto et taxi de la société, a déclaré Sabre, notant que son livre automobile est resté supprimé en 2022 en raison de ce qu'elle a appelé une sous-tarification à l'échelle du marché.

L'activité automobile devrait renouer avec la croissance en 2023, selon Sabre, si la tarification robuste du marché se maintient.

La société a déclaré un dividende final de 1,7 pence par action, contre 4,7 pence en 2021, ce qui ramène le dividende total pour 2022 à 4,5 pence par action, contre 13,0 pence en 2021.

Le directeur général Geoff Carter a déclaré : "Ces dernières semaines, nous avons constaté des signes encourageants d'augmentation des prix du marché qui se traduisent par une croissance des primes hebdomadaires sur la branche automobile, et nous bénéficions déjà d'une amélioration des ratios de sinistralité dans l'ensemble du portefeuille.

"Alors que nous nous dirigeons vers 2023 et que nous éliminons l'inflation et la pression exercée par les nouveaux produits sur la branche Moto et Taxi, nous sommes convaincus que nous pourrons développer l'activité de manière rentable à moyen terme grâce à une combinaison de croissance organique si les hausses de prix du marché se maintiennent, et à nos propres initiatives de développement".

Les actions de Sabre ont augmenté de 1,1 % à 97,77 pence chacune à Londres mardi après-midi.

