(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Sabre Insurance PLC, en hausse de 3,7% à 155,50 pence, fourchette de 12 mois 81,90p-168,00p. Le souscripteur d'assurance automobile déclare que les primes brutes émises ont augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 162,2 millions de livres sterling au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre. Une forte croissance de 34% des primes brutes des véhicules à moteur et une augmentation de 15% des primes brutes des taxis aident à compenser une chute de 49% des primes brutes des motocyclettes. L'inflation des sinistres se maintient à environ 10% cette année, mais les augmentations de tarifs sont suffisantes pour la couvrir, et les taux de sinistres se rapprochent des normes historiques. Selon Sabre, le bénéfice de ces mesures se fera sentir en 2024. Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit une croissance du PRG comprise entre 20 et 25 %. "Notre succès jusqu'à présent cette année est évident dans les niveaux de primes élevés et la position de solvabilité très forte qui permettra une marge de manœuvre suffisante pour la poursuite de la croissance tout en permettant au conseil d'administration de déterminer une distribution de dividendes appropriée à la fin de l'année, conformément à notre politique", a déclaré le PDG Geoff Carter.

Hollywood Bowl Group PLC, en hausse de 3,9% à 242,50 pence, fourchette de 12 mois 195 pence-279,50 pence. Les actions de l'exploitant de la chaîne de bowling augmentent après la publication d'une mise à jour sur l'exercice clos le 30 septembre. Le chiffre d'affaires total augmente de 11 % par an pour atteindre 215,0 millions de livres sterling, soit une hausse de 4,1 % à périmètre constant au Royaume-Uni. L'entreprise s'attend à ce que la croissance des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit supérieure aux attentes du marché. Elle prévoit de déclarer un dividende final d'au moins 7 pence, après 8,53 pence l'année précédente. "Il a été fantastique de voir tant de familles dans nos centres, à la recherche d'activités amusantes, inclusives et abordables pour divertir leurs enfants tout au long de l'année, y compris pendant l'été humide non saisonnier", a déclaré Stephen Burns, PDG de l'entreprise.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Record PLC, en baisse de 5,7% à 73p, fourchette de 12 mois 67,99p-101,24p. L'action du gestionnaire de devises et de produits dérivés chute dans les échanges matinaux à Londres. Il est en baisse de 7,6% sur le dernier mois.

