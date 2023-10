Sabre Insurance Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est un assureur automobile coté en bourse dont la stratégie de distribution est diversifiée et multicanal. Elle vend des polices par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers et de marques directes, notamment Go Girl, Insure 2 Drive et Drive Smart. La société est engagée dans la souscription d'assurances générales pour les véhicules à moteur et les motocyclettes. Elle propose à ses clients une assurance automobile à court terme qui comprend trois lignes d'activité, l'assurance des véhicules à moteur et l'assurance des taxis. Elle dispose d'un réseau d'environ 1 000 courtiers d'assurance au Royaume-Uni. Sa marque Go Girl propose des assurances automobiles principalement aux femmes et aux jeunes conductrices. Sa marque Go Girl propose une assurance automobile pour les véhicules, y compris les voitures modifiées et de grande valeur, ainsi que les petites camionnettes au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Sa marque Insure 2 Drive propose principalement une assurance générale pour les véhicules à moteur. Sa filiale est Binomial Group Limited.