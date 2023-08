Sabre Insurance Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est un fournisseur d'assurance automobile privée par le biais d'un réseau de courtiers d'assurance et de ses propres marques, telles que Insure 2 Drive et Go Girl. La société est engagée dans la souscription d'une assurance générale pour les véhicules à moteur. Sa marque Go Girl propose une assurance automobile principalement aux jeunes conductrices. Sa marque Go Girl propose une assurance automobile pour les véhicules, y compris les voitures modifiées et de grande valeur ainsi que les petites camionnettes au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Sa marque Insure 2 Drive propose principalement des assurances générales pour les véhicules à moteur. La société dispose d'un réseau de plus de 1 000 courtiers d'assurance au Royaume-Uni. La compagnie exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, telles que Binomial Group Limited, Barbados TopCo Limited, Barb intermediateCo Limited, Barb MidCo Limited, et d'autres.