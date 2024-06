Saccheria FLli Franceschetti SpA est une société italienne dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits d'emballage. La société est spécialisée dans la production de sacs, de sachets et d'autres solutions d'emballage fabriquées à partir de divers matériaux, notamment le papier, le plastique et le tissu. Elle opère dans différents secteurs, notamment les secteurs industriel, agricole, alimentaire et chimique. Le segment industriel se concentre sur la fourniture de solutions à des fins industrielles, telles que les sacs en vrac, les GRVS et les sacs de différentes capacités utilisés pour le stockage et le transport. Le segment agricole fournit des sacs pour le stockage des produits agricoles. Le segment alimentaire est lié aux sacs en papier, aux sacs en polyéthylène et à d'autres options pour différents produits alimentaires. Le segment chimique fournit des solutions pour l'industrie chimique, telles que des sacs ou des conteneurs pour les matières dangereuses, les produits chimiques industriels et les déchets. Il opère au niveau local.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier