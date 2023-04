Saccheria F.lli Franceschetti remporte un appel d'offres de plus de 2 millions d'euros

(Alliance News) - Saccheria F.lli Franceschetti Spa a annoncé mardi qu'elle a remporté l'appel d'offres lancé par le groupe Poste Italiane Spa pour la fourniture et la livraison de sacs postaux pour Postel Spa, une société du groupe Poste Italiane spécialisée dans la gestion de documents et les services de communication au profit d'entreprises publiques et privées.

Le montant total adjugé est d'environ 2,5 millions d'euros, y compris la redevance CONAI ; la durée du contrat est de 18 mois.

La société a notamment obtenu le lot numéro 1 et le lot numéro 3 des 3 lots globaux prévus par l'appel d'offres : le premier, concernant la fourniture de sacs à usage postal dans les centres de mécanisation postale pour l'expédition du courrier par voie terrestre et aérienne, couvrant 60 % des besoins nationaux ; le troisième, concernant la fourniture de sacs à usage postal pour le secteur de la justice, couvrant 100 % des besoins nationaux.

Saccheria F.lli Franceschetti est en hausse de 3,9 % à 1,58 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.