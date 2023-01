Saccheria Franceschetti, exercice complet de l'option greenshoe 13/01/2023 | 18:28 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Saccheria F.lli Franceschetti Spa a annoncé jeudi que l'option de surallocation dans l'augmentation de capital, accordée par la société lors du placement de ses actions ordinaires, pour un total de 159 000 actions ordinaires, a été exercée en totalité. L'option greenshoe fait partie des accords signés entre la société et Integrae SIM Spa dans le cadre de la transaction IPO. Le prix de référence des actions soumises à l'option de surallocation est de 1,25 EUR par action, correspondant au prix établi dans le cadre du placement des actions ordinaires de Saccheria F.lli Franceschetti, pour une contre-valeur totale de 198 750,00 EUR. L'admission à la cote a eu lieu suite au placement de 1,6 million d'actions ordinaires pour une contre-valeur, incluant également les actions ordinaires provenant de l'exercice de l'option greenshoe, d'environ 2,0 millions d'euros. Vendredi, Saccheria F.lli Franceschetti a clôturé dans le rouge de 1,3 pour cent à 1,88 EUR par action. Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.

