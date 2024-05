Sachem Capital Corp. est une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans l'émission, la souscription, le financement, le service et la gestion d'un portefeuille de prêts garantis par des hypothèques de premier rang sur des biens immobiliers. Elle propose des prêts à court terme garantis et non bancaires aux investisseurs immobiliers pour financer l'acquisition, la rénovation, le développement, la réhabilitation ou l'amélioration de biens immobiliers. L'emprunteur type est un investisseur ou un promoteur immobilier qui utilise le produit du prêt pour financer l'acquisition, la rénovation, la réhabilitation, le développement et/ou l'amélioration de propriétés résidentielles ou commerciales détenues à des fins d'investissement ou de vente. Son objectif principal est de faire croître son portefeuille de prêts tout en protégeant et en préservant le capital d'une manière qui permette à ses actionnaires d'obtenir des rendements attrayants ajustés au risque sur le long terme par le biais de dividendes. Le bien hypothéqué peut être ou non productif de revenus. Dans le secteur du financement immobilier, ses prêts sont appelés "hard money loans".

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé