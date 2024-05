Sacheta Metals Limited est une société basée en Inde qui se concentre sur la fabrication et l'exportation de produits en aluminium et en acier. La société exerce ses activités dans un seul secteur : Produits en aluminium. La société propose des produits tels que des articles ménagers, des ustensiles de cuisine, des ustensiles, des feuilles de coulée, des bobines, des cercles, des ustensiles de cuisine antiadhésifs, des autocuiseurs, des feuilles de papier d'aluminium, des bouchons en polypropylène (PP) et d'autres articles ménagers en acier. Les catégories de produits de la société comprennent le tawa, antiadhésif, la bouilloire et la boîte à lait, la poêle à frire, le degada et le rice Stainer, et l'assiette/khumcha, le bol basrawi et le moglai katora, l'échelle et le zara, la tasse, le vagaria, le presse-citron et le sac en aluminium, le pawali, la dabba carrée, les tasses en acier inoxydable, tiffin, verre, poêle à frire avec alu, saucière, caserole basri top, charvi, kathali et khaldasta, seau kavadani, basrai lota et bol à dattes, badana et chilamchi, beurrier, dabba, seau kavadani, badana et chilamchi, assiette/khumcha et plateau ovale et carré.