Sacks Parente Golf, Inc. est une société de golf à la pointe de la technologie, avec un portefeuille de produits de golf, y compris des instruments de putting, des arbres de golf, des poignées de golf et d'autres produits liés au golf. La société conçoit, fabrique et vend des équipements de golf à la pointe de la technologie. Ses segments comprennent les instruments de putting, les arbres de golf et les produits liés au golf. Elle conçoit des produits de golf adaptés aux golfeurs de tous niveaux, amateurs et professionnels. Son équipement comprend des instruments de putting, des shafts de golf et des grips. Ses instruments de putting sont fabriqués en acier, en aluminium, en alliages de titane, en fibre de carbone, en tungstène et en divers autres matériaux, y compris ses technologies de plaque frontale en magnésium. Tous ses produits sont vendus sous la marque SPG. L'entreprise propose des programmes d'ajustement en ligne pour aider les consommateurs à trouver la bonne taille en fonction de leurs spécifications personnelles. En outre, elle vend ses produits à des entreprises qui souhaitent personnaliser certains de ses équipements de golf. Ses produits sont vendus en Amérique, en Asie et en Europe.

Secteur Produits de récréation