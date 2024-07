Sacks Parente Golf, Inc. est une société de golf à la pointe de la technologie, avec un portefeuille de produits de golf, y compris des instruments de putting, des arbres de golf, des poignées de golf et d'autres produits liés au golf. Elle conçoit ses produits de golf pour qu'ils conviennent aux golfeurs de tous niveaux, amateurs et professionnels. Ses segments comprennent les instruments de putting, les arbres de golf et les produits liés au golf. Son portefeuille de produits comprend les putters SPG et les shafts Newton. Les putters SPG comprennent des putters, des shafts et des grips vendus sous la marque SPG et sont fabriqués en acier, en aluminium, en alliage de titane, en fibre de carbone, en tungstène, en magnésium et en d'autres matériaux. Le manche de driver Newton Motion est un manche en fibre de carbone conçu pour améliorer les performances du golfeur en favorisant des coups plus droits et plus longs avec un effort réduit. Le manche Newton Motion utilise un système DOT allant de un à six points. Lorsqu'il est en mouvement, le manche subit une transformation de couleur, passant du vert au violet et à d'autres nuances entre les deux.