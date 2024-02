Sacyr, S.A. est un groupe de BTP. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - construction de sites industriels, d'infrastructures et de bâtiments (49,4%) - prestations de services (17,1%) : maintenance et nettoyage d'immeubles, construction et installation de systèmes de conduite d'eau et de systèmes de réduction d'émission de gaz, collecte et traitement des déchets et des eaux usées, etc. ; - gestion sous concession d'infrastructures (32,3%) : aéroports, routes, hôtels, bureaux, centres commerciaux, etc. ; - autres (1,2%). 66,1% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Construction et ingénierie