Un tribunal espagnol abandonne l'enquête sur le président de Repsol dans une affaire d'espionnage présumé

Le juge d'instruction Manuel Garcia Castellon a également rejeté une enquête contre l'ancien président de Caixabank, Isidro Faine, et les deux sociétés, Repsol et Caixabank.

Le juge cherchait à savoir si Repsol et Caixabank avaient engagé Grupo Cenyt, une société de sécurité appartenant à l'ancien chef de la police Jose Manuel Villarejo, pour espionner Luis del Rivero, alors président de l'entreprise de construction Sacyr, en 2011 et 2012.

Après la fin des enquêtes sur Brufau et Faine, l'ancien chef de la police Villarejo et deux anciens directeurs de la sécurité de Repsol et Caixabank sont sur le point d'être jugés dans plusieurs mois pour espionnage présumé.

Garcia Castellon avait déjà classé l'affaire pour les deux cadres et les sociétés en juillet, mais un tribunal supérieur a annulé sa décision en février. Selon la loi espagnole, il est toujours possible de faire appel de la dernière décision du juge.

Garcia Castellon a déclaré que les deux sociétés ont respecté les exigences définies dans la loi pour prévenir les crimes et qu'"il n'y a aucune preuve ou suspicion" que Brufau ou Faine était au courant de l'embauche de Cenyt ou Villarejo, des résultats de l'espionnage présumé ou des paiements prétendument effectués.

Caixabank et Repsol n'ont pas immédiatement répondu aux appels demandant des commentaires.