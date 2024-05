Sadot Group Inc. opère dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. La société met en relation les producteurs et les consommateurs du monde entier, en s'approvisionnant en produits agroalimentaires dans les régions productrices, telles que les Amériques, l'Afrique et la mer Noire, et en livrant sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, de la Chine et de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. Ses segments comprennent la division restaurant et Sadot agri-foods. Elle opère dans trois secteurs verticaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, y compris les opérations d'origination et de négoce de produits agroalimentaires tels que la farine de soja, le blé et le maïs ; les opérations agricoles produisant des céréales et des cultures arboricoles en Afrique australe ; et les opérations de restauration avec plus de 45 restaurants à travers les États-Unis et le Koweït. Ses produits agricoles comprennent les céréales en vrac et les produits de base. Ses produits transformés sont des confiseries, des aliments pour animaux et des huiles. Ses services comprennent l'expédition et la surveillance du carbone. L'entreprise est présente à Miami, Dubaï, Singapour, Kiev et en Zambie.

Secteur Pêche et agriculture