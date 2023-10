SAES Getters S.p.A., par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de getters et d'autres composants pour des applications où des conditions de vide ou des gaz purs sont nécessaires, notamment des dispositifs électroniques, des lampes industrielles, des systèmes de vide et des solutions d'isolation thermique, ainsi que dans l'industrie de la purification des gaz. La société a deux segments : Applications industrielles et Alliages à mémoire de forme. Le segment Applications industrielles propose des getters et des dispensers utilisés dans une série d'applications industrielles, telles que les lampes, les dispositifs électroniques, les systèmes micro-électromécaniques (MEMS), les systèmes de vide, les solutions d'isolation thermique sous vide, les semi-conducteurs et d'autres industries qui utilisent des gaz purs dans leurs processus. Le segment des alliages à mémoire de forme propose des matières premières d'alliage à mémoire de forme, des produits semi-finis et des composants et dispositifs pour des applications médicales et industrielles. La société fournit des getters et des distributeurs de métal pour les lampes.

Secteur Produits chimiques de base