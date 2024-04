(Alliance News) - SAES Getters Spa a annoncé mercredi qu'elle avait signé une convention d'achat d'actions contraignante pour l'acquisition de 100 % du capital social de FMB Feinwerk- und Meßtechnik GmbH, actuellement détenu par l'actionnaire majoritaire Uwe Schneck, les actionnaires minoritaires Ingmar Lehmann et Jens Rekow, et Mardi Beteiligungs GmbH & Co.

Le prix d'achat convenu est de 8 millions d'euros et sera payé par SAES en espèces, sur ses fonds propres, aux actionnaires actuels de FMB, sur la base des actions respectives détenues, à la date de clôture, prévue pour la fin du mois de mai.

FMB Berlin, basée à Berlin, est active depuis 1990 et est un acteur international établi dans le domaine des composants scientifiques et de l'instrumentation pour les synchrotrons et les accélérateurs de particules.

L'acquisition ne porte pas sur la filiale britannique FMB Oxford Limited, désormais détenue à 100 % par FMB Berlin, dont les activités ne sont pas considérées comme stratégiques pour SAES.

"L'objectif de l'acquisition est de renforcer la position internationale et le leadership de SAES sur le marché de la recherche scientifique avancée en élargissant son offre de systèmes de vide utilisés dans les accélérateurs de particules et les synchrotrons en Europe et dans le monde", a expliqué la société dans une note.

Mercredi, SAES Getters a clôturé dans le vert, à 38,35 euros par action, soit une hausse de 0,4 %.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

