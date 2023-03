SAES, l'administrateur indépendant Rovelli part en raison de "différences".

(Alliance News) - SAES Getters Spa a annoncé mardi que l'administratrice indépendante Luciana Sara Rovelli a présenté sa démission en raison de "divergences significatives de vision stratégique avec une référence particulière aux systèmes de rémunération des fonctions de direction ainsi qu'au fait qu'elle estime ne pas avoir été placée en position d'agir en pleine connaissance de cause sur des questions d'une pertinence et d'une complexité particulières".

Luciana Rovelli a donc cessé d'exercer les fonctions de présidente du Comité des rémunérations et des nominations, de membre du Comité de contrôle et de risque et de durabilité, de présidente du Conseil de surveillance et de membre du Comité des transactions entre parties liées.

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, prévue le 20 avril, il sera proposé de ratifier la nomination du nouvel administrateur, dont le mandat durera pour toute la durée du conseil d'administration actuel, c'est-à-dire jusqu'à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2023.

Rovelli ne détient aucune participation dans la société.

SAES Getters est en baisse de 2,4 pour cent à 32,80 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.