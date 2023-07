SAF-HOLLAND figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'équipements et de composants automobiles destinés aux véhicules industriels et aux poids lourds. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'équipements pour remorques, semi-remorques et camions (76%) : systèmes d'essieux et de suspensions, béquilles, suspensions pneumatiques et freins à disques, sellettes d'attelage, etc. ; - prestations de services (24%) : vente de pièces détachées, prestations d'entretien et de maintenance, etc. ; A fin 2018, le groupe dispose de 26 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (50,7%), Amérique (36,3%) et Asie-Pacifique et Chine (13%).