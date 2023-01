L'intégration d'Haldex et la demande américaine poussent SAF-Holland à la hausse

BESSENBACH (dpa-AFX) - Le patron de l'équipementier de véhicules industriels SAF-Holland, Alexander Geis, s'attend à un retour de la forte demande en Amérique du Nord au cours du premier semestre 2023. En décembre, les commandes de remorques aux États-Unis ont doublé pour atteindre 57 000 unités, a déclaré le dirigeant lors d'une réunion d'investisseurs jeudi à Bessenbach, près d'Aschaffenburg. Cela laisse présager un premier semestre fort. SAF-Holland est bien positionné pour gagner des parts de marché. L'équipementier pour véhicules utilitaires a récemment développé ses activités en acquérant le fabricant de freins suédois Haldex. SAF-Holland attend de cette acquisition des effets positifs sur le résultat dès cette année.

Il s'attend à ce que l'intégration de Haldex entraîne une augmentation du bénéfice par action à partir de 2023 et génère un rendement positif sur le capital investi, a déclaré Wilfried Trepels, qui a assuré l'intérim de la direction financière au cours des derniers mois. Depuis cette année, Frank Lorenz-Dietz est le nouveau directeur financier.

Jeudi après-midi, l'action cotée au SDax était en hausse de près de 0,6% à 10,50 euros et se maintient ainsi à peu près au niveau des jours précédents. C'est le dernier prix auquel les investisseurs de SAF ont pu acheter l'action début mars 2022. Au cours des mois suivants, le titre a enregistré des pertes, descendant jusqu'à moins de 6 euros en octobre. De là, il s'est fortement redressé.

SAF-Holland voulait déjà racheter Haldex en 2016, mais s'était alors retiré d'un appel d'offres. L'année dernière, le groupe a racheté les Suédois pour l'équivalent de 300 millions d'euros. Haldex fabrique des systèmes de freinage tels que des freins à disque pneumatiques et des régulateurs de freinage automatiques, ainsi que des suspensions pneumatiques pour les poids lourds, les bus et les remorques. SAF-Holland fabrique entre autres des essieux et des systèmes de suspension, des sellettes d'attelage et des béquilles pour camions et remorques.