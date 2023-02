Le fournisseur de véhicules commerciaux SAF-Holland fait mieux que prévu

BESSENBACH (dpa-AFX) - L'équipementier de véhicules industriels SAF-Holland a profité de la reprise de la demande l'an dernier et a fait mieux que prévu. Le chiffre d'affaires a grimpé d'un quart à 1,57 milliard d'euros, atteignant ainsi un niveau record, a annoncé l'entreprise mercredi à Bessenbach. La direction du groupe SDax s'attendait à ce que les recettes se situent dans la partie supérieure de la fourchette de 1,4 à 1,5 milliard d'euros. Outre les taux de change et les acquisitions, les régions Amérique et Asie ont été à l'origine de cette hausse. Les chiffres de production de camions et de remorques en Amérique du Nord et en Europe sont restés solides au quatrième trimestre, a-t-on indiqué. Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice avant intérêts, impôts et postes spéciaux a représenté 8,0 pour cent du chiffre d'affaires, soit un demi-point de plus que l'année précédente. L'entreprise a ainsi atteint le haut de sa fourchette de prévisions. Le résultat avant impôts a augmenté de 41,2 pour cent pour atteindre 88,5 millions d'euros. SAF-Holland présentera ses résultats annuels détaillés et ses prévisions pour la nouvelle année le 30 mars.