SAF Holland SE est un fournisseur de véhicules commerciaux basé en Allemagne. La société opère en Europe et est présente sur les marchés mondiaux en fabriquant et en fournissant des systèmes et des composants liés au châssis, principalement pour les remorques et les semi-remorques, ainsi que pour les camions et les autobus. Elle exerce ses activités dans quatre secteurs d'activité : EMEA, Amériques, APAC et Chine. Ces régions couvrent à la fois le marché de l'équipement d'origine et le marché des pièces détachées. La société vend ses produits aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) sur les six continents. Son activité de marché secondaire fournit des pièces détachées aux réseaux de service des fournisseurs d'équipement d'origine (OES), ainsi qu'aux clients finaux et aux centres de service par l'intermédiaire de son réseau de distribution mondial. La gamme de produits comprend principalement des systèmes d'essieux et de suspension, des sellettes d'attelage, des pivots et des trains d'atterrissage et est commercialisée sous les marques SAF, Holland, Neway, KLL, Corpco, V.Orlandi et York.