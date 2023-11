Safe & Green Holdings Corp. est une entreprise de solutions modulaires. L'entreprise exerce ses activités dans le cadre de capacités essentielles, notamment le développement, la conception et la fabrication de structures modulaires, afin de répondre à la demande de solutions écologiques dans divers secteurs, notamment le secteur résidentiel, le secteur commercial et la médecine au point de service. Elle soutient également les développeurs tiers et internes, les architectes, les constructeurs et les propriétaires dans le cadre d'une construction plus écologique. Les segments de l'entreprise comprennent la construction, le médical et l'environnement. Le secteur de la construction conçoit et construit des structures modulaires dans ses usines à partir de matières premières fabriquées aux États-Unis. Dans le secteur médical, elle utilise sa technologie modulaire pour offrir des solutions clés en main pour les tests et les traitements médicaux. Le segment environnemental propose des solutions médicales durables et des solutions de gestion des déchets qui utilisent une technologie brevetée pour collecter les déchets et les traiter en vue de leur élimination en toute sécurité.

Secteur Construction de logements