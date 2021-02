Safe Orthopaedics : Group et la société américaine SpineUp annoncent la signature d'un accord de co-développement technologique

Safe Group et la société américaine SpineUp annoncent la signature d'un accord de co-développement technologique

• Développement d'une gamme complète et innovante d'implants pour les discopathies lombaires,

• Intention de mise sur le marché Américain d'ici la fin d'année 2021 et obtention du marquage CE en 2022

• Premier projet collaboratif industrialisé au CIPI (Centre d'Innovation et Production Intégrée) de Safe Group à Fleurieux sur l'Arbresle

Éragny-sur-Oise, France, le 10 février 2021 à 17h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), holding du groupe Safe Group constitué de Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prtes--l'emploi pour la chirurgie du dos, et Safe Medical (Ex- LCI medical), sous-traitant intégré de dispositifs médicaux orthopédiques, annonce aujourd'hui la signature d'un co-développement technologique avec la société américaine SpineUp Inc.

Le traitement des discopathies lombaires évolue constamment : miniaturisation des incisions, multiples approches chirurgicales, implants usinés en PEEK ou imprimés en titane… et les chirurgiens souhaitent disposer d'options pour traiter au mieux leurs patients. Depuis plusieurs trimestres, Safe Orthopaedics travaille l'extension de sa gamme SteriSpine LC afin d'offrir un maximum de solutions prtes-à-l'emploi.

«Il y a 3 ans, j'ai décidé de commencer à utiliser les produits prêts à l'emploi de Safe Orthopaedics afin d'améliorer l'efficacité de mon équipe de bloc opératoire et d'améliorer les résultats pour mes patients. En collaboration avec l'équipe de Safe Orthopaedics, j'ai vu les bénéfices que le concept prêt à l'emploi apportent à ma pratique et j'ai été ravi des résultats cliniques. Les chirurgiens ont besoin de différentes options pour le traitement des maladies discales et je suis fier de collaborer afin de développer leur portefeuille de produits, d'élargir leur gamme SteriSpineLC et d'apporter les avantages du modèle prêt à l'emploi à de nombreuses autres voies de traitement." Explique Dr John Choi.

La stratégie de co-développement est un moyen de contenir les coûts de conception, d'accélérer la mise sur le marché et d'évaluation clinique aujourd'hui requise pour le nouveau règlement européen.

SpineUp, fabricant de dispositifs medicaux pour la chirurgie du dos installée en floride, déjà cliente de Safe Medical, , partage le même intérêt que Safe Orthopaedics. Ensemble, les sociétés visent la mise sur le marché américain et quelques autres territoires stratégiques d'ici la fin d'année 2021, la réalisation d'une évaluation clinique nécessaire au marquage CE en 2022 et toutes autres homologations internationales.

Ce co-développement s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Safe Group qui met à disposition son CIPI (Centre d'Innovation et de Production Intégrée). Supporté financièrement pour le plan de relance et BPIFrance sur ses projets d'innovation, Safe Medical poursuit l'extension de son site français et y réalisera en plus de l'usinage et finition, la fabrication additive et le conditionnement stérile de dispositifs médicaux.

«Cette association entre fabricants est un accélérateur d'innovation. En mutualisant nos efforts de recherche et développement, nos deux sociétés SpineUp et Safe Group disposeront rapidement d'une gamme large et innovante d'implants pour le traitement des discopathies lombaires tout en gardant nos identités propres sur les technologies d'instruments. A ce titre, Safe Orthopaedics travaille sa technologie d'instruments prêtes-à-l'emploi SteriSPine LC en étroite collaboration avec un groupe de chirurgiens internationaux pour répondre aux différentes approches chirurgicales.» commente Pierre Dumouchel,

Président Directeur Général de Safe Group.

À propos de Safe Group

Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier de technologies prtes  l'emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (Ex-LCI medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles  tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s'intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d'infection, dans l'intért du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d'hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise - France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication.

Pour plus d'informations: www.SafeOrthopaedics.com

