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SAFE ORTHOPAEDICS

(ALSAF)
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Safe Orthopaedics : Half-year Report 30 June 2020 (in French)

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30/09/2020 | 21:40

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020

2. INFORMATIONS FINANCIERES ET RESULTAT CONSOLIDE DU GROUPE

6

2.1

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE

6

2.2

ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE

9

2.3

PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

9

2.4

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

9

2.5

CHIFFRE D'AFFAIRES ET PRODUITS OPERATIONNELS

11

2.6

CHARGES OPERATIONNELLES PAR NATURE ET RESULTAT OPERATIONNEL

12

2.7

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

14

2.8

EVOLUTIONS PREVISIBLES ET PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA SOCIETE ET DU GROUPE

14

2.9 MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL

15

2.10

TRESORERIE

18

2.11 EVOLUTION DU TITRE - RISQUE DE VARIATION DE COURS

19

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES CONDENSES AU 30 JUIN 2020

20

Bilan Actif consolidé

21

Bilan Passif consolidé

21

Compte de résultat consolidé

22

État consolidé du résultat Global

22

Tableau de flux de trésorerie consolidés

22

Tableau de variation des capitaux propres

24

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

25

1. PRESENTATION DU GROUPE

25

1.1 INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE

25

1.2

ÉVENEMENTS MAJEURS

26

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

28

2

2.1.

CONTINUITE D'EXPLOITATION

28

2.2.

PRINCIPES COMPTABLES

30

2.2.1. NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES ET INTERPRETATIONS PUBLIES PAR L'IASB NON

ENCORE ADOPTES PAR L'UNION EUROPEENNE

30

2.2.2. NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES ET INTERPRETATIONS APPLICABLES AU PREMIER

JANVIER 2020

31

2.3. RECOURS AUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS

31

2.4. PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION

32

2.5. CONVERSION DES COMPTES EXPRIMES EN DEVISES

32

3. INFORMATIONS SUR LE CARACTERE SAISONNIER OU CYCLIQUE DES ACTIVITES

33

4. GESTION DU RISQUE FINANCIER

33

5. NOTES RELATIVES A L'ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

33

5.1. GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

33

5.2.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

34

5.3. AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

34

5.4.

STOCKS

34

5.5.

CREANCES CLIENTS

34

5.6.

AUTRES ACTIFS COURANTS

35

5.7.

ACTIF D'IMPOT COURANT

35

5.8. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

35

5.9.

CAPITAUX PROPRES

36

5.10. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

38

5.11. PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES

38

5.12. FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS

39

6. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

39

6.1.

CHIFFRE D'AFFAIRES

39

3

6.2.

ACHATS CONSOMMES

40

6.3. CHARGES DE PERSONNEL ET CHARGES EXTERNES

40

6.4.

EFFECTIFS

40

6.5. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS, NETS

40

6.6. IMPOTS SUR LES BENEFICES

41

6.7.

RESULTAT PAR ACTION

41

7.

INFORMATION SECTORIELLE

41

8.

ENGAGEMENTS HORS-BILAN

42

9.

PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

42

10.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE

42

4

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La Sté Safe Orthopaedics SA a publié ce contenu, le 30 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 septembre 2020 19:43:02 UTC.

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CA 2020 6,18 M 7,24 M -
Résultat net 2020 - - -
Dette nette 2020 12,5 M 14,6 M -
PER 2020 -
Rendement 2020 -
Capitalisation 4,74 M 5,56 M -
VE / CA 2020 2,78x
VE / CA 2021 2,02x
Nbr Employés 52
Flottant 77,6%
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Durée : Période :
Safe Orthopaedics : Graphique analyse technique Safe Orthopaedics | Zone bourse
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Tendances analyse technique SAFE ORTHOPAEDICS
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TendancesBaissièreBaissièreBaissière
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Consensus
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Dernier Cours de Cloture 0,37 €
Ecart / Objectif Haut 103%
Ecart / Objectif Moyen 103%
Ecart / Objectif Bas 103%
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Dirigeants
Nom Titre
Pierre Dumouchel Chairman & Chief Executive Officer
François-Henri Reynaud Director, Chief Financial & Administrative Officer
Thomas Droulout Chief Technology Officer & Director
Ismaël Nujurally Independent Director
Philippe Chêne Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SAFE ORTHOPAEDICS-74.38%6
STRYKER CORPORATION-2.48%76 902
SMITH & NEPHEW PLC-18.53%16 779
VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.117.20%4 445
WRIGHT MEDICAL GROUP N.V.0.33%3 966
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